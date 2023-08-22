Один из фигурантов дела о гибели людей в коллекторе в Москве улетел в ОАЭ

Один из фигурантов дела о гибели людей в коллекторе в Москве, гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский, 21 августа улетел в Объединённые Арабские Эмираты. Он объявлен в розыск.

Об этом сообщает Следственный комитет.

«В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский, который находится в розыске. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты», — сказано в сообщении.

22 августа СК заявил об обнаружении тел всех погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.

Ведомство предъявило обвинение организатору незаконной экскурсии Никите Дубасу.