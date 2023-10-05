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Губернатор Кондратьев поблагодарил педагогов Кубани за бесценный вклад в будущее детей

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил педагогов региона с Днём учителя. Он отметил, что в настоящее время на Кубани живут и работают 86 тыс. преподавателей.
Губернатор Кондратьев поблагодарил педагогов Кубани за бесценный вклад в будущее детей

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал Кондратьева.

«Вы никогда не делаете своё дело формально, вкладываете часть своей души во всех учеников. И когда наступает момент проводить старшеклассников во взрослую жизнь, на последней линейке своим ученикам вы всегда желаете доброго пути», — сказал глава региона.

Он поблагодарил педагогов за работу, понимание и терпение, за бесценный вклад в будущее детей.

Также стало известно, что в Ставрополе наградили 25 учителей, чьи ученики в 2023 году набрали 100 баллов на ЕГЭ, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Общество всегда предъявляло к педагогам высокие требования. Но сейчас учитель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые идут в обществе», — отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

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