Врач: злоупотребление леденцами от боли в горле может вызвать проблемы с ЖКТ

Врач Денис Банный рассказал в беседе с RT, каковы последствия злоупотребления спреями, пастилками и леденцами от першения и боли в горле.

«Некоторые компоненты, которые входят в состав спреев для горла, могут вызвать аллергическую реакцию. В лучшем случае она проявится слезотечением, обильными выделениями и заложенностью носа. В худшем — разовьётся отек Квинке — это острая реакция организма на аллерген. Основные симптомы — резко нарастающий отёк кожи и слизистых оболочек в районе глаз, ротовой полости и дыхательных путей. При этом отёк гортани особенно опасен — он может привести к удушью», — предупредил врач-эксперт лаборатории «Гемотест».



Некоторые спреи противопоказаны беременным женщинам — это связано с тератогенным эффектом действующих веществ на плод, объяснил собеседник RT.

«Лекарства-тератогены через плаценту проникают в организм плода, приводя к порокам развития и функциональным нарушениям. То же самое касается и периода грудного вскармливания, когда опасные вещества поступают в организм ребёнка с грудным молоком. Поэтому всем будущим мамам прежде всего следует проконсультироваться с врачом — он подберет препарат, который быстро снимет неприятные симптомы и при этом будет безопасен для ребёнка», — отметил врач.

По его словам, с осторожностью следует применять спреи для горла и у детей.

«Такие препараты могут вызвать рефлекторный спазм дыхательных путей у младенцев и малышей до 3 лет, поэтому им они строго противопоказаны. У детей старше 3 лет применять их можно только в том случае, если это указано в инструкции. Если же такой отметки нет, то действующее вещество либо представляет угрозу для детского организма, либо его эффективность и безопасность не изучались у категории маленьких пациентов», — заявил специалист.

Свои противопоказания есть также у пастилок и леденцов для горла, добавил он.

«Обычно в инструкции к ним указано, сколько раз и с каким интервалом их можно принимать. Если превысить дозировку, то могут появиться нежелательные последствия со стороны желудочно-кишечного тракта — это, прежде всего, боль в животе, тошнота, сонливость, учащённое сердцебиение», — заключил врач.

Ранее Врач-терапевт Разият Чупанова рассказала в беседе с RT, с чем связаны трудности с пробуждением осенью и как с ними бороться.