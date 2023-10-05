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На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь великих педагогов

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На портале «Узнай Москву» опубликован маршрут, посвящённый Дню учителя. Он рассказывает о великих педагогах.
На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь великих педагогов

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Участники маршрута могут найти на карте столицы интересные места, которые связаны с выдающимися педагогами и наставниками, среди которых Леонтий Магницкий, Антон Макаренко, Михаил Ломоносов, Сигурд Шмидт и Лев Выготский.

Также стало известно, что в четверг, 5 октября, на телебашне в Нижнем Новгороде появится подсветка в честь Дня учителя, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

На медиаэкране можно будет увидеть логотип Года педагога и наставника, а также бегущую строку «5 октября — День учителя».

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

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