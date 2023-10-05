В Крыму потребуют от Киева выплатить каждому жителю по 200 тысяч рублей

В Крыму потребуют от Киева выплатить каждому жителю по 200 тыс. рублей в качестве морального ущерба за водную блокаду.

Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что, по предварительным подсчётам, сумма иска составляет 3,066 трлн рублей.

По его словам, эту сумму определили, исходя из среднего числа граждан России, которые проживают в Крыму, нарушения прав на протяжении восьми лет, их нравственных страданий. Также была учтена средняя сумма взысканий по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 тыс. рублей.

До этого Константинов сообщал, что претензии по ущербу, нанесённому Крыму водной блокадой, будут предъявлены не только Киеву, но и странам Запада.

3 июля Константинов заявил, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к властям Украины о взыскании ущерба, причинённого полуострову из-за водной блокады. Объём претензий составлял более 152,2 млрд рублей.

Ранее ФСБ России задержала на территории Херсонской области члена украинского националистического батальона, который возглавлял ячейку экстремистской организации, устраивавшей блокаду Крыма.