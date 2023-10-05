Узнать больше

В Крыму потребуют от Киева выплатить каждому жителю по 200 тысяч рублей

Короткая ссылка
В Крыму потребуют от Киева выплатить каждому жителю по 200 тыс. рублей в качестве морального ущерба за водную блокаду.
В Крыму потребуют от Киева выплатить каждому жителю по 200 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что, по предварительным подсчётам, сумма иска составляет 3,066 трлн рублей.

По его словам, эту сумму определили, исходя из среднего числа граждан России, которые проживают в Крыму, нарушения прав на протяжении восьми лет, их нравственных страданий. Также была учтена средняя сумма взысканий по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 тыс. рублей.

До этого Константинов сообщал, что претензии по ущербу, нанесённому Крыму водной блокадой, будут предъявлены не только Киеву, но и странам Запада.

3 июля Константинов заявил, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к властям Украины о взыскании ущерба, причинённого полуострову из-за водной блокады. Объём претензий составлял более 152,2 млрд рублей.

Ранее ФСБ России задержала на территории Херсонской области члена украинского националистического батальона, который возглавлял ячейку экстремистской организации, устраивавшей блокаду Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить