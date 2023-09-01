Константинов: Крым предъявит ущерб от водной блокады Киеву и Западу

Претензии по ущербу, нанесённому Крыму водной блокадой, будут предъявлены не только Киеву, но и странам Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Претензии по ущербу, нанесённому Крыму террористическим образованием Украина, будут предъявляться после прохождения всех судебных процедур не только Киеву, но и главным бенефициарам украинского конфликта — Западу», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он выразил уверенность, что вопрос о компенсациях возникнет.

3 июля Константинов заявил, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к властям Украины о взыскании ущерба, причинённого полуострову из-за водной блокады. Объём претензий составляет более 152,2 млрд рублей.