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Константинов: Крым предъявит ущерб от водной блокады Киеву и Западу

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Претензии по ущербу, нанесённому Крыму водной блокадой, будут предъявлены не только Киеву, но и странам Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов: Крым предъявит ущерб от водной блокады Киеву и Западу
  • РИА Новости

«Претензии по ущербу, нанесённому Крыму террористическим образованием Украина, будут предъявляться после прохождения всех судебных процедур не только Киеву, но и главным бенефициарам украинского конфликта — Западу», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он выразил уверенность, что вопрос о компенсациях возникнет.

3 июля Константинов заявил, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к властям Украины о взыскании ущерба, причинённого полуострову из-за водной блокады. Объём претензий составляет более 152,2 млрд рублей.

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