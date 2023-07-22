Глава парламента Крыма Константинов назвал блефом угрозы Украины устроить морскую блокаду
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — отметил он.
Между тем, по словам Константинова, Киев фактически заявляет, что у него развязаны руки нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям.
3 июля он заявил, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к властям Украины о взыскании ущерба, причинённого полуострову из-за водной блокады. Объём претензий составляет более 152,2 млрд рублей.
По его словам, первое слушание в суде по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля.