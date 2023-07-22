Глава парламента Крыма Константинов назвал блефом угрозы Украины устроить морскую блокаду

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что угроза Киева устроить морскую блокаду полуострову является блефом.

Об этом пишет РИА Новости.

«У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — отметил он.

Между тем, по словам Константинова, Киев фактически заявляет, что у него развязаны руки нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям.

3 июля он заявил, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к властям Украины о взыскании ущерба, причинённого полуострову из-за водной блокады. Объём претензий составляет более 152,2 млрд рублей.

По его словам, первое слушание в суде по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля.