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Глава парламента Крыма Константинов назвал блефом угрозы Украины устроить морскую блокаду

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что угроза Киева устроить морскую блокаду полуострову является блефом.
Глава парламента Крыма Константинов назвал блефом угрозы Украины устроить морскую блокаду
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — отметил он.

Между тем, по словам Константинова, Киев фактически заявляет, что у него развязаны руки нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям.

3 июля он заявил, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к властям Украины о взыскании ущерба, причинённого полуострову из-за водной блокады. Объём претензий составляет более 152,2 млрд рублей.

По его словам, первое слушание в суде по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля.

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