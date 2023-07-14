Константинов: первое слушание по организации Украиной водной блокады Крыма пройдёт 31 июля

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что первое слушание в суде по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля.

Об этом он написал в Telegram.

«Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля в Арбитражном суде», — говорится в сообщении.

По его словам, в данный момент власти готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, которые пострадали в результате водной блокады.

Ранее суд Крыма принял иск о взыскании 152,2 млрд рублей с Украины из-за водной блокады.

В марте военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение.