Узнать больше

Константинов: первое слушание по организации Украиной водной блокады Крыма пройдёт 31 июля

Короткая ссылка
Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что первое слушание в суде по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля.
Константинов: первое слушание по организации Украиной водной блокады Крыма пройдёт 31 июля
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля в Арбитражном суде», — говорится в сообщении.

По его словам, в данный момент власти готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, которые пострадали в результате водной блокады.

Ранее суд Крыма принял иск о взыскании 152,2 млрд рублей с Украины из-за водной блокады.

В марте военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить