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Полковник ВСУ Черник заявил о намерении Киева истощить Крым блокадой

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Военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение.

«Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится», — сказал он в эфире телеканала «Говорит большой Львов». Его слова приводит РИА Новости.

Черник отметил, что для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в 2023 году планируется «одержать победу над Россией» и «вернуть» территорию Крыма.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления киевских властей агрессивными и сумасшедшими.

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