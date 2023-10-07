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Онколог Марьенко рассказала, могут ли вейпы провоцировать рак

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Анастасия Румянцева
Врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко заявила в беседе с RT, что важно обратить внимание на связь между вейпингом и раком лёгких и ротовой полости.
Онколог Марьенко рассказала, могут ли вейпы провоцировать рак
  • Gettyimages.ru
  • © Yana Tikhonova

Она пояснила, что табачный дым, например, содержит большое количество свободных радикалов, которые, проникая в дыхательные пути, нарушают баланс между оксидантами и антиоксидантами в организме.

«Это приводит к активации высвобождения воспалительных медиаторов и повреждению клеточной мембраны лёгочной ткани. Такое повреждение может иметь серьёзные последствия и способствовать развитию хронических заболеваний дыхательной системы, таких как хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и рак лёгкого. Всё это можно сказать и про электронные курительные устройства», — заявила эксперт. 

Хотя ингредиенты жидкостей для вейпов кажутся безопасными, при нагреве они могут превращаться в другие соединения, предупредила специалист.

«Этот процесс до конца не изучен, но при использовании жидкостей с сомнительным составом или ароматизаторами тоже могут образовываться химические элементы и свободные радикалы, которые повреждают ДНК и способствуют развитию онкологических заболеваний. При этом важно отметить, что в вейпах облегчён способ доставки вредных веществ в органы дыхания из-за отсутствия фильтров», — подчеркнула онколог.

Ранее стало известно, что в России за год упали продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов.

 

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