Путин: нужно помочь новым регионам наверстать упущенное в системе образования

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо помочь новым российским регионам наверстать упущенное в системе образования.

Об этом глава государства сказал в ходе общения с финалистами и лауреатами конкурса «Учитель года».

«Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна, мы уделяем и, безусловно, будем уделять им особое внимание», — подчеркнул Путин.

Российский лидер указал на необходимость помочь учителям из новых регионов наверстать упущенное, а также сделать всё возможное, чтобы школьники и педагоги чувствовали себя частью единого образовательного пространства России.

Ранее Путин поздравил российских педагогов с предстоящим Днём учителя, назвав их дело не просто профессией, а целой миссией.