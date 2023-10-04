Путин: нужно помочь новым регионам наверстать упущенное в системе образования
Об этом глава государства сказал в ходе общения с финалистами и лауреатами конкурса «Учитель года».
«Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна, мы уделяем и, безусловно, будем уделять им особое внимание», — подчеркнул Путин.
Российский лидер указал на необходимость помочь учителям из новых регионов наверстать упущенное, а также сделать всё возможное, чтобы школьники и педагоги чувствовали себя частью единого образовательного пространства России.
Ранее Путин поздравил российских педагогов с предстоящим Днём учителя, назвав их дело не просто профессией, а целой миссией.