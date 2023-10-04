Путин поздравил педагогов с предстоящим Днём учителя

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с предстоящим Днём учителя, назвав их дело не просто профессией, а целой миссией.

Слова поздравления глава государства сказал в ходе общения с учениками образовательного центра «Сириус».

«Завтра — день учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником... Это не профессия — это миссия такая», — отметил Путин.

По словам российского лидера, каждый человек всегда будет помнить, что дали ему школа и учителя.

Путин пожелал всем причастным к празднику всего самого доброго.

Ранее в Нижнем Новгороде вручили награды 102 педагогам муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры и спорта в преддверии Дня учителя.