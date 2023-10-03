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В Нижнем Новгороде вручили награды педагогам в преддверии Дня учителя

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В Нижнем Новгороде вручили награды 102 педагогам муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры и спорта в преддверии Дня учителя.
В Нижнем Новгороде вручили награды педагогам в преддверии Дня учителя
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Профессия учителя заключается не только в том, чтобы давать знания ребятам, но и формировать у них морально-нравственные ценности. Это очень важная работа, за которую мы все вам очень благодарны», — сказал мэр Юрий Шалабаев.

Также стало известно, что в 2023 году после капремонта в Удмуртии откроются 16 школ, передаёт udm-info.ru. Об этом заявила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Сейчас, буквально 5 октября, мы будем открывать Чепецкую школу в Кезском районе. Очень близко открытие школы в Кильмезь в Сюмскинском районе, оно планируется на конец октября. Все остальные ремонтируемые школы откроются в ноябре — декабре», — сказала Болотникова.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе построят 25 образовательных учреждений.

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