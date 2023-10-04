Кардиолог Деревянкина назвала одышку одним из симптомов стенокардии

Врач-кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина заявила, что боль и дискомфорт в области грудной клетки могут свидетельствовать о стенокардии.

В беседе с газетой «Известия» она уточнила, что к типичным признакам относят жгучую давящую боль за грудиной или слева от неё. Чаще всего она появляется при физической нагрузке и проходит самостоятельно.

«Впервые возникшая одышка, снижение переносимости физической нагрузки могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Однако важно понимать, влияет ли на одышку режим активности», — сказала Деревянкина.

Со своей стороны, врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, что чай, кофе и сладкие газированные напитки могут ухудшать состояние костей.

«В сладких газированных напитках содержится ортофосфорная кислота. Когда человек получает избыточное количество данного компонента, это увеличивает выведение кальция из организма», — пояснил он.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы по укреплению иммунитета в осенне-зимний период. По её словам, важно соблюдение водного баланса, поддержка микрофлоры кишечника, отказ от обезжиренных продуктов, полноценное питание.