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Мишустин поздравил российских педагогов с предстоящим Днём учителя

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских преподавателей с предстоящим профессиональным праздником — Днём учителя.

Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к педагогам во время вручения премий правительства в области образования.

«Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны, выразить чувства искренней признательности за ваш благородный труд», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Нижнем Новгороде вручили награды 102 педагогам муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры и спорта в преддверии Дня учителя.

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