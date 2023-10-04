Мишустин поздравил российских педагогов с предстоящим Днём учителя
Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к педагогам во время вручения премий правительства в области образования.
«Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны, выразить чувства искренней признательности за ваш благородный труд», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Нижнем Новгороде вручили награды 102 педагогам муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры и спорта в преддверии Дня учителя.