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Россияне благодарны учителям за тягу к знаниям и моральное воспитание

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Согласно новому исследованию, 39% россиян благодарны учителям за тягу к знаниям. Ещё 34% заявили, что педагоги воспитали их морально и ценностно.
Россияне благодарны учителям за тягу к знаниям и моральное воспитание
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведённый образовательной компанией MAXIMUM Education в преддверии Дня учителя.

Также выяснилось, что в современной системе образования россияне видят много положительных факторов. По словам 40%, в своё обучение они добавили бы возможность дополнительной подготовки онлайн, а 15% назвали несомненными плюсами наличие школьного психолога и отсутствие обязательной школьной формы.

Ранее педагог, литературовед, заслуженный учитель России, дипломант Анциферовской премии, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда Дмитрий Мурин рассказал, как стал педагогом.

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