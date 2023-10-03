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Сенатор: РКН сможет блокировать VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки

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Роскомнадзор намерен с марта 2024 года блокировать VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки.
Сенатор: РКН сможет блокировать VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки
  • РИА Новости

Об этом сообщил сенатор Артём Шейкин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что с 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, «согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещённые в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах».

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов.

Директор по развитию направления кибербезопасности IT-центра «EdgeЦентр» Артём Избаенков рассказал о новых целях хакеров. По его словам, всё чаще внимание смещается на средний бизнес, другим уязвимым сегментом оказались маркетплейсы, поскольку они содержат много личных данных покупателей и продавцов.

Также в Роскомнадзоре предупредили россиян о рисках сохранности персональных данных пользователей VPN-сервисов.

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