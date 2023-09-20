Шадаев: в России не планируют вводить ответственность за использование VPN

В России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов, заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Gettyimages.ru

© BongkarnThanyakij

«Нет, не будет. Ответственности не будет», — приводит ТАСС ответ Шадаева на соответствующий вопрос в кулуарах форума Kazan Digital Week. Ранее Роскомнадзор предупредил россиян о рисках сохранности персональных данных пользователей VPN-сервисов.