Шадаев: в России не планируют вводить ответственность за использование VPN
В России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов, заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.
- Gettyimages.ru
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«Нет, не будет. Ответственности не будет», — приводит ТАСС ответ Шадаева на соответствующий вопрос в кулуарах форума Kazan Digital Week.
Ранее Роскомнадзор предупредил россиян о рисках сохранности персональных данных пользователей VPN-сервисов.
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