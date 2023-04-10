Роскомнадзор предупреждает о рисках использования VPN-сервисов

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Роскомнадзор предупреждает о рисках для сохранности персональных данных пользователей VPN-сервисов.
Роскомнадзор предупреждает о рисках использования VPN-сервисов
  • Gettyimages.ru
  • © Carlina Teteris

«Сервисы VPN могут создать у пользователей ошибочное представление о собственной анонимности в интернете. Однако иностранные владельцы таких сервисов имеют доступ ко всей информации, которую российские пользователи через них передают», — предупреждает ведомство.

РКН напомнил, что согласно закону «О связи» средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение в России ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается.

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