Клишас: введение ответственности за использование VPN в России не обсуждается
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«Ответственности за использование VPN нет, её введение не обсуждается», — написал Клишас в своём Telegram-канале.
В начале июня Роскомнадзор сообщил, что в России ведётся работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, нарушающих российское законодательство.
Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» объяснил, что опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которую пользователь ищет в интернете.