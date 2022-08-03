военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Клишас: введение ответственности за использование VPN в России не обсуждается

Короткая ссылка
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение в России ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается.
Клишас: введение ответственности за использование VPN в России не обсуждается
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Ответственности за использование VPN нет, её введение не обсуждается», — написал Клишас в своём Telegram-канале.

В начале июня Роскомнадзор сообщил, что в России ведётся работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, нарушающих российское законодательство.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» объяснил, что опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которую пользователь ищет в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить