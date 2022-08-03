Клишас: введение ответственности за использование VPN в России не обсуждается

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение в России ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается.

«Ответственности за использование VPN нет, её введение не обсуждается», — написал Клишас в своём Telegram-канале.

В начале июня Роскомнадзор сообщил, что в России ведётся работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, нарушающих российское законодательство.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» объяснил, что опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которую пользователь ищет в интернете.