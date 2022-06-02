Роскомнадзор сообщил об ограничении работы в России Proton VPN и других подобных сервисов
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«Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — заявили Интерфаксу в ведомстве.
В середине марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию с блокировкой в России сервисов VPN. По его словам, порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы.
Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» объяснил, что опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которую пользователь ищет в интернете.