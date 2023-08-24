Юрист прокомментировал идею ужесточить наказание за ложные минирования в период СВО

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России в беседе с RT прокомментировал инициативу депутата Госдумы Василия Власова определить отдельное наказание в Уголовном кодексе за ложные сообщения о минировании в период проведения специальных военных и контртеррористических операций.

«Заведомо ложные сообщения об акте терроризма, бесспорно, дестабилизируют обстановку в стране, повышают тревожность в обществе и отвлекают личный состав правоохранительных органов от выполнения реальных задач по охране общественного порядка», — подчеркнул юрист.

По его словам, большинство таких сообщений осуществляется с территории зарубежных государств с использованием подменных телефонных номеров, IP-адресов и VPN.

«Пока всё это делает практически невозможным привлечение таких лиц к ответственности... Для граждан нашей страны, которые совершают данные противоправные деяния (школьники, лица, находящиеся в нетрезвом состоянии и другие), действующих мер уголовной-правового воздействия вполне достаточно. Если же это делается по заданию зарубежных спецслужб, то в данном случае ответственность утяжеляется другими тяжкими составами преступлений», — добавил он.

Ранее депутат Власов предложил ужесточить наказание за ложные минирования в период СВО.