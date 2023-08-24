Узнать больше

Депутат Власов предложил ужесточить наказание за ложные минирования в период СВО

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил определить отдельное наказание в Уголовном кодексе за ложные минирования в период проведения специальных военных и контртеррористических операций. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть у RT.
Депутат Власов предложил ужесточить наказание за ложные минирования в период СВО
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что с началом специальной военной операции ложные сообщения о минировании торговых центров, транспортной инфраструктуры и так далее стали активно использоваться в качестве механизма дестабилизации, отвлекающего на себя значительные силы экстренных и правоохранительных служб.

В настоящее время, как он напомнил, ст. 207 Уголовного кодекса предусматривает наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, а п. 4 предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы в случае, если сообщение о ложном минировании привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в п. 4 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, добавив в него формулировку «либо совершённые (заведомо ложные сообщения об акте терроризма) в период проведения Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной или контртеррористической операции», — говорится в тексте обращения.

Ранее прокуратура Москвы призвала россиян проверять информацию, публикуемую в сети, и не поддаваться на провокации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить