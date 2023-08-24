Депутат Власов предложил ужесточить наказание за ложные минирования в период СВО

Депутат Госдумы Василий Власов предложил определить отдельное наказание в Уголовном кодексе за ложные минирования в период проведения специальных военных и контртеррористических операций. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что с началом специальной военной операции ложные сообщения о минировании торговых центров, транспортной инфраструктуры и так далее стали активно использоваться в качестве механизма дестабилизации, отвлекающего на себя значительные силы экстренных и правоохранительных служб.

В настоящее время, как он напомнил, ст. 207 Уголовного кодекса предусматривает наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, а п. 4 предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы в случае, если сообщение о ложном минировании привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в п. 4 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, добавив в него формулировку «либо совершённые (заведомо ложные сообщения об акте терроризма) в период проведения Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной или контртеррористической операции», — говорится в тексте обращения.

Ранее прокуратура Москвы призвала россиян проверять информацию, публикуемую в сети, и не поддаваться на провокации.