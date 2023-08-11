Прокуратура Москвы призвала россиян проверять информацию и не поддаваться на провокации

Московская прокуратура рекомендует проверять информацию, публикуемую в сети, а также проверять её достоверность.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Там подчеркнули, что сотрудники проводят непрерывный мониторинг интернет-источников, которые публикуют данные о событиях в столице.

«В социальных сетях и публичных каналах выявляется информация, содержащая недостоверные сведения, а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего», — заявили в прокуратуре.

Указывается, что распространение фейков нацелено на дестабилизацию обстановки и формирование ложного мнения о происшествиях, а также на создание негативного воздействия на граждан. Прокуратура призывает россиян быть бдительными при распространении сведений и руководствоваться официальными источниками.

Ранее Минобороны России заявило о пресечении попытки ВСУ провести террористическую атаку беспилотником по объекту на территории Москвы. Средства РЭБ подавили дрон, и он потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы.