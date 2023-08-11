Узнать больше

Прокуратура Москвы призвала россиян проверять информацию и не поддаваться на провокации

Короткая ссылка
Московская прокуратура рекомендует проверять информацию, публикуемую в сети, а также проверять её достоверность.
Прокуратура Москвы призвала россиян проверять информацию и не поддаваться на провокации
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Там подчеркнули, что сотрудники проводят непрерывный мониторинг интернет-источников, которые публикуют данные о событиях в столице.

«В социальных сетях и публичных каналах выявляется информация, содержащая недостоверные сведения, а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего», — заявили в прокуратуре.

Указывается, что распространение фейков нацелено на дестабилизацию обстановки и формирование ложного мнения о происшествиях, а также на создание негативного воздействия на граждан. Прокуратура призывает россиян быть бдительными при распространении сведений и руководствоваться официальными источниками.

Ранее Минобороны России заявило о пресечении попытки ВСУ провести террористическую атаку беспилотником по объекту на территории Москвы. Средства РЭБ подавили дрон, и он потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить