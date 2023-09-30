Специалист по кибербезопасности Избаенков назвал новыми целями хакеров маркетплейсы

Директор по развитию направления кибербезопасности IT-центра «EdgeЦентр» Артём Избаенков рассказал о новых целях хакеров. По его словам, всё чаще внимание смещается на средний бизнес.

«В начале 2023 года в топ попали среднерегиональные ретейлеры и продуктовые магазины. Среди популярных целей также оказались совсем неожиданные сервисы — онлайн-переводчики и биржи фрилансеров», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, ещё одним уязвимым сегментом оказались маркетплейсы, поскольку они содержат много личных данных покупателей и продавцов.

«Главный вред от киберпреступников в том, что из-за их действий в открытом доступе могут появиться базы данных физических лиц, которыми могут воспользоваться мошенники. Кроме того, в результате DDoS-атак пользователи не могут выполнять привычные действия, растёт недовольство сервисами», — отметил Избаенков.

Как считает эксперт, лучшим решением для предотвращения таких инцидентов может быть использование защищённых каналов связи для фильтрации потока трафика и последующее внедрение более тонких фильтров для защиты веб-приложений компаний.

Ранее специалист испытательной лаборатории компании «Лига цифровой экономики» Дмитрий Саков рассказал, как не стать жертвой мошеннических спам-атак.