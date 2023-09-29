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Киберэксперт Саков: мошенники применяют ИИ для спам-рассылок

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Специалист испытательной лаборатории Лиги Цифровой Экономики Дмитрий Саков рассказал, как не стать жертвой мошеннических спам-атак.
Киберэксперт Саков: мошенники применяют ИИ для спам-рассылок
  • Gettyimages.ru

Мошенники активно внедряют искусственный интеллект для автоматизации фишинговых email-рассылок, а также по-прежнему часто встречаются атаки с использованием всплывающих баннеров, поддельных сайтов банков, смс-рассылок (смишинг) и телефонного мошенничества (вишинг), отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

«При проведении атак часто используются электронные письма с тревожной информацией (о штрафах, блокировке аккаунта), запросом личных сведений, сообщением о денежном выигрыше», — заметил Саков.

Он посоветовал пользователям соблюдать бдительность при получении подобного рода информации, обращать внимание на наличие орфографических и грамматических ошибок в тексте — это может свидетельствовать о том, что письмо отправили мошенники, а также установить антивирус и браузер с защитой от фишинга.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.

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