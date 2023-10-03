Врач Хухрев призвал людей с симптомами ОРВИ носить маски в общественных местах

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев напомнил, что людям с признаками простуды необходимо носить маски в общественных местах.

«Маски прежде всего нужны, чтобы не заражать других, а не чтобы защититься самому. Носите индивидуальные средства защиты, только если болеете», — заявил Хухрев в интервью Радио Sputnik.

Здоровому человеку носить медицинскую маску не нужно, заключил терапевт.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что COVID-19 остаётся пандемийной, а не сезонной инфекцией.