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Врач Хухрев призвал людей с симптомами ОРВИ носить маски в общественных местах

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев напомнил, что людям с признаками простуды необходимо носить маски в общественных местах.
Врач Хухрев призвал людей с симптомами ОРВИ носить маски в общественных местах
  • Gettyimages.ru

«Маски прежде всего нужны, чтобы не заражать других, а не чтобы защититься самому. Носите индивидуальные средства защиты, только если болеете», — заявил Хухрев в интервью Радио Sputnik.

Здоровому человеку носить медицинскую маску не нужно, заключил терапевт.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что COVID-19 остаётся пандемийной, а не сезонной инфекцией.

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