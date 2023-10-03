Врач Харитонов: после перенесённого COVID-19 есть вероятность сбоя в работе ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Андрей Харитонов, автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии», рассказал, почему после коронавируса у многих пациентов происходит сбой в работе органов ЖКТ.

В некоторых случаях после перенесённой инфекции органы желудочно-кишечного тракта страдают из-за лекарств или БАДов, которые пациенты назначают себе сами, объяснил специалист в беседе с сайтом kp.ru. Но это не единственная причина.

«Недавние исследования показали, что после перенесённого COVID-19 в 6—12 раз повышается риск развития функциональных заболеваний органов пищеварения. Речь идёт о функциональной диспепсии (ФД) и синдроме раздражённого кишечника (СРК)», — отметил Харитонов.

У таких пациентов при стрессе, недосыпе, незначительном переедании или голоде могут возникать рези, жжение, тяжесть и другие неприятные симптомы.

При тревожном расстройстве или депрессии риск развития функциональных нарушений ЖКТ после коронавируса значительно возрастает, предупредил врач.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.