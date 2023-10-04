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Опрос выявил желание россиян попробовать себя в роли врача и пилота на один день

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RT
Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили у россиян, какую профессию они выбрали бы при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Опрос выявил желание россиян попробовать себя в роли врача и пилота на один день
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что 7% россиян хотели бы стать врачами. Пилотами мечтали бы побыть 6% опрошенных, актёрами — 5%.

4% респондентов хотели бы в течение целого дня поработать чиновниками, столько же — отправиться в космос, пояснили эксперты.

Профессии программиста, дизайнера, водителя, повара, учителя, юриста и следователя привлекли по 2% опрошенных.

Как показало исследование, мужчины чаще женщин заявляли о готовности попробовать себя в роли космонавта, пилота, программиста и чиновника, а женщины — в роли врача, дизайнера, актрисы, учителя и следователя.

Вместе с тем 28% опрошенных россиян на день готовы были бы стать дегустаторами, дипломатами, моделями, певцами, переворачивателями пингвинов, испытателями матрасов для сна, смотрителями зоопарков, балеринами или освоить иные виды специальностей.

Не стали бы менять свою профессию 18% участников исследования.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех округов России.

Ранее RT передавал, с какими необычными корпоративными запретами приходилось сталкиваться работающим россиянам.

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