RT: по факту ложной тревоги в Ульяновске и травмирования трёх детей завели дело

Уголовное дело по двум статьям — «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью» — завели в Ульяновске после того, как трое пятиклассников выпрыгнули из окна школы из-за ложной тревоги.

Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что мэр Ульяновска Александр Болдакин следит за ситуацией в 64-й школе, где три ученика выпрыгнули из окна второго этажа из-за сработавшей пожарной сигнализации. Одна девочка сломала ногу, мальчик получил ушибы, у второго мальчика подозрение на перелом пяток.

При этом в Министерстве просвещения Ульяновской области заявили, что по факту ложной тревоги в школе №64 начата служебная проверка.