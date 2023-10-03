RT: по факту ложной тревоги в Ульяновске и травмирования трёх детей завели дело
- РИА Новости
Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что мэр Ульяновска Александр Болдакин следит за ситуацией в 64-й школе, где три ученика выпрыгнули из окна второго этажа из-за сработавшей пожарной сигнализации. Одна девочка сломала ногу, мальчик получил ушибы, у второго мальчика подозрение на перелом пяток.
При этом в Министерстве просвещения Ульяновской области заявили, что по факту ложной тревоги в школе №64 начата служебная проверка.