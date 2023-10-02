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Трое детей получили травмы после прыжка из окна школы во время пожарной тревоги

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Мэр Ульяновска Александр Болдакин следит за ситуацией в 64-й школе, где три ученика выпрыгнули из окна второго этажа из-за сработавшей пожарной сигнализации. Одна девочка сломала ногу, мальчик получил ушибы, у второго мальчика подозрение на перелом пяток.
Трое детей получили травмы после прыжка из окна школы во время пожарной тревоги
  • Gettyimages.ru
  • © Shalstock

«Три ученика 5-го класса поддались панике и выпрыгнули из окна второго этажа. В результате у девочки перелом ноги, у одного мальчика ушибы, а у второго — подозрение на перелом пяток», — сообщил мэр.

В школе начата служебная проверка, на месте работает комиссия во главе с начальником управления образования Светланой Куликовой.

«Ситуацию держу на контроле», — сказал мэр.

Трое детей находятся в больнице в стабильном состоянии.

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