Трое детей получили травмы после прыжка из окна школы во время пожарной тревоги
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«Три ученика 5-го класса поддались панике и выпрыгнули из окна второго этажа. В результате у девочки перелом ноги, у одного мальчика ушибы, а у второго — подозрение на перелом пяток», — сообщил мэр.
В школе начата служебная проверка, на месте работает комиссия во главе с начальником управления образования Светланой Куликовой.
«Ситуацию держу на контроле», — сказал мэр.
Трое детей находятся в больнице в стабильном состоянии.