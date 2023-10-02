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В Ульяновской области начата проверка из-за ложной тревоги в школе

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В Министерстве просвещения Ульяновской области заявили, что по факту ложной тревоги в школе №64 и травмирования учеников начата служебная проверка.
В Ульяновской области начата проверка из-за ложной тревоги в школе
  • Gettyimages.ru
  • © uatp2

В ведомстве добавили, что пострадавшие трое детей находятся в больнице в стабильном состоянии.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что из-за ложной тревоги, сработавшей в связи с отключением электричества, три ученика спрыгнули со второго этажа школы №64 в Ульяновске. Они решились на такой шаг, так как испугались. Пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

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