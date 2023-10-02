В Ульяновской области начата проверка из-за ложной тревоги в школе

В Министерстве просвещения Ульяновской области заявили, что по факту ложной тревоги в школе №64 и травмирования учеников начата служебная проверка.

В ведомстве добавили, что пострадавшие трое детей находятся в больнице в стабильном состоянии.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что из-за ложной тревоги, сработавшей в связи с отключением электричества, три ученика спрыгнули со второго этажа школы №64 в Ульяновске. Они решились на такой шаг, так как испугались. Пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.