В Ульяновской области начата проверка из-за ложной тревоги в школе
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В ведомстве добавили, что пострадавшие трое детей находятся в больнице в стабильном состоянии.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что из-за ложной тревоги, сработавшей в связи с отключением электричества, три ученика спрыгнули со второго этажа школы №64 в Ульяновске. Они решились на такой шаг, так как испугались. Пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.