В ГД предложили сокращать рабочий день в периоды экстремальных температур

Российская трёхсторонняя комиссия до 6 октября подготовит отзыв на направленный правительством законопроект о закреплении в Трудовом кодексе норм работы в условиях экстремальных температур.

Об этом сообщает «Российская газета».

Предлагается дополнить ст. 92 ТК основанием для сокращения продолжительности рабочего дня при работе в условиях повышенных либо пониженных температур воздуха.

Автор инициативы — зампред Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) — напомнил, что работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. При этом в ТК России не установлены особенности работы в условиях экстремальных температур воздуха — как высоких, так и низких.

По словам депутата, этот пробел не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня, поэтому зачастую работодатели оформляют приказы о простое и оплачивают время простоя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

«Исходя из вышеизложенного, представляется важным обеспечить каждого работника правом на справедливые условия труда и восполнить пробел в трудовом законодательстве», — отметил Чернышов.

Ранее сообщалось о новом исследовании, которое показало, что 29% россиян хотели бы, чтобы их оплачиваемый отпуск продолжался около трёх месяцев. Ещё 23% утверждают, что им хватило бы двух месяцев отдыха.