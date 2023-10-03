Жителя Камчатки лишили гражданства за призывы к экстремизму в отношении россиян
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
«С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти», — заявили в ведомстве.
Ранее ГД приняла в первом чтении поправки о наказании за оправдание экстремизма.
В сентябре стало известно, что три спонсора запрещённого в России ФБК* задержаны за финансирование экстремистской деятельности.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.