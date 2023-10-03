Жителя Камчатки лишили гражданства за призывы к экстремизму в отношении россиян

Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти», — заявили в ведомстве.

Ранее ГД приняла в первом чтении поправки о наказании за оправдание экстремизма.

В сентябре стало известно, что три спонсора запрещённого в России ФБК* задержаны за финансирование экстремистской деятельности.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.