ГД приняла в первом чтении поправки о наказании за оправдание экстремизма
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Об этом сообщил депутат ГД Василий Пискарёв.
«Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их модными в молодёжной среде — крайне опасная тенденция», — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.
Также в России предложили ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов.