ГД приняла в первом чтении поправки о наказании за оправдание экстремизма

Государственная дума России приняла в первом чтении поправки, предусматривающие срок до пяти лет тюрьмы за публичное оправдание и пропаганду экстремизма.

Об этом сообщил депутат ГД Василий Пискарёв.

«Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их модными в молодёжной среде — крайне опасная тенденция», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

Также в России предложили ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов.