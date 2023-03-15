В России предложили ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов

В Госсовете Татарстана и Госдуме выступили с инициативой ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов и демонстрацию нацистской символики.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект разработали депутат Госдумы Айрат Фаррахов и глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Документ вносит изменения в закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В частности, предлагается расширить основания для помещения малолетних хулиганов в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Новыми основаниями могут стать «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» и «Производство и распространение экстремистских материалов».

Фаррахов отметил, что список не окончательный и может измениться.