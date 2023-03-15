Узнать больше

В России предложили ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов

Короткая ссылка
В Госсовете Татарстана и Госдуме выступили с инициативой ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов и демонстрацию нацистской символики.
В России предложили ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект разработали депутат Госдумы Айрат Фаррахов и глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Документ вносит изменения в закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В частности, предлагается расширить основания для помещения малолетних хулиганов в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Новыми основаниями могут стать «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» и «Производство и распространение экстремистских материалов».

Фаррахов отметил, что список не окончательный и может измениться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить