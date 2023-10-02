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Гинцбург: обновлённая вакцина «Спутник V» поступит в медучреждения в декабре

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что обновлённая вакцина «Спутник V» с защитой от актуальных штаммов коронавируса поступит в медучреждения в первой половине декабря.
Гинцбург: обновлённая вакцина «Спутник V» поступит в медучреждения в декабре
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

По его словам, центр получил финансирование на клинические испытания нового варианта вакцины.

«Сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Ранее стало известно, что в III—IV фазах клинических исследований обновлённой вакцины от коронавируса «Спутник V» примут участие 100 человек.

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