Гинцбург: обновлённая вакцина «Спутник V» поступит в медучреждения в декабре
- РИА Новости
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По его словам, центр получил финансирование на клинические испытания нового варианта вакцины.
«Сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.
Ранее стало известно, что в III—IV фазах клинических исследований обновлённой вакцины от коронавируса «Спутник V» примут участие 100 человек.