В исследовании обновлённого «Спутника V» примут участие 100 человек
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Об этом свидетельствуют данные государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.
«Количество пациентов — 100», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России приостановили вакцинацию детей от 12 до 18 лет от коронавируса.
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».