В исследовании обновлённого «Спутника V» примут участие 100 человек

В III—IV фазах клинических исследований обновлённой вакцины от коронавируса «Спутник V» примут участие 100 человек.

Об этом свидетельствуют данные государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

«Количество пациентов — 100», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России приостановили вакцинацию детей от 12 до 18 лет от коронавируса.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».