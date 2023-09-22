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В исследовании обновлённого «Спутника V» примут участие 100 человек

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В III—IV фазах клинических исследований обновлённой вакцины от коронавируса «Спутник V» примут участие 100 человек.
В исследовании обновлённого «Спутника V» примут участие 100 человек
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Об этом свидетельствуют данные государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

«Количество пациентов — 100», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России приостановили вакцинацию детей от 12 до 18 лет от коронавируса.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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