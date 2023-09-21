В России приостановили вакцинацию детей от 12 до 18 лет от коронавируса
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Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«В настоящий момент вакцинация детей этого возраста в нашей стране приостановлена», — цитирует его ТАСС.
Горелов рассказал, что Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».