В России приостановили вакцинацию детей от 12 до 18 лет от коронавируса

Вакцинацию детей в возрасте от 12 до 18 лет от коронавируса приостановили.

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Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «В настоящий момент вакцинация детей этого возраста в нашей стране приостановлена», — цитирует его ТАСС. Горелов рассказал, что Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».