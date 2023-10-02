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Актёр Ярушин будет гидом стенда Челябинской области на выставке-форуме «Россия»

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Актёр Станислав Ярушин будет гидом стенда Челябинской области на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве.
Актёр Ярушин будет гидом стенда Челябинской области на выставке-форуме «Россия»
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Он пригласил всех посетить выставку-форум, в частности локацию о Челябинской области в 75-м павильоне ВДНХ.

«Я там буду, ну не каждый день, естественно, но обязательно посмотрю, послушаю, что происходит. И в этом стенде я выступил как гид. Если вы пройдёте в эту зону, то обязательно услышите меня в наушниках, я проведу вам экскурсию», — сказал Ярушин.

Артист отметил, что гордится Челябинском. Он добавил, что каждый год в этом городе происходит что-то новое. По словам Ярушина, с достижениями региона можно будет ознакомиться в ходе выставки «Россия».

Ранее сообщалось, что певица Нюша станет одним из официальных голосов международной выставки-форума «Россия».

На международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.

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