На Международной выставке «Россия» будет представлена интерактивная карта страны

На Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Отмечается, что она будет воспроизводить различные видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы нашей страны.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ состоится 4 ноября 2023 года.

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.

Кроме того, на выставке посетители смогут «полетать» на легендарном транспортнике Ил-76.