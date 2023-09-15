Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ состоится через 50 дней
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Организаторы показали, как будут выглядеть малые архитектурные формы на территории, прилегающей к павильону №75.
Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.
Во время проведения выставки ожидаются культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.
Логотип Международной выставки-форума «Россия» был впервые представлен в начале лета. Фирменный стиль разработан с учётом шести главных временных отрезков истории России.
На 15 сентября запланирован пуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24» №755 с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с логотипом Международной выставки-форума «Россия».