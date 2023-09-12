Космонавтов на МКС доставит ракета с логотипом Международной выставки-форума «Россия»

Пуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24» №755 с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с логотипом Международной выставки-форума «Россия» состоится 15 сентября.

Экипаж, в состав которого входят заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина — командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара, отправится на МКС по сверхкороткой схеме: полёт займёт 3 часа 14 минут.

Логотип Международной выставки-форума «Россия» был впервые представлен в начале лета. Фирменный стиль разработан с учётом шести главных временных отрезков истории России.

В стилистике каждой буквы содержится отсылка к определённому периоду: правлению князя Владимира, Великому княжеству, Царству Русскому, Российской империи, СССР и Российской Федерации. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры, народа и страны.

«Безусловно, достижения России в космосе — предмет гордости миллионов россиян. Международная выставка-форум «Россия» о передовом опыте России в области науки, техники, культуры и образования. Пуск ракеты с логотипом выставки — яркое событие в преддверии открытия самого масштабного мероприятия страны», — заявила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.