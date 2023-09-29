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Певица Нюша станет одним из голосов Международной выставки-форума «Россия»

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Певица Нюша станет одним из официальных голосов Международной выставки-форума «Россия», которая 4 ноября откроется на ВДНХ.
Певица Нюша станет одним из голосов Международной выставки-форума «Россия»
  • РИА Новости

Об этом сообщили организаторы выставки.

Певица 28 сентября приступила к записи на студии креативно-образовательного центра Президентского фонда культурных инициатив.

Отмечается, что голос Нюши «станет одним из многих в ярком многоголосии» выставки. 

Ранее сообщалось, что на Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.

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