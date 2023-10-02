Врач Романенко: жирная пища и алкоголь вредят здоровью печени

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие факторы могут негативно сказаться на здоровье печени.

«Наличие большого количества жирной, жареной пищи, неправильное питание в целом повышают нагрузку и могут приводить к заболеваниям печени, избыточному весу, проблемам с органами желудочно-кишечного тракта», — поделилась она в разговоре с «Москвой 24».

Также к негативным последствиям для печени может привести бесконтрольный приём каких-либо препаратов, отметила Романенко. По её словам, к таким лекарствам относятся анальгетики и антибиотики.

Ещё один фактор — привычка употреблять спиртное. Она может приводить к воспалению печени, алкогольному гепатиту, заключила Романенко.

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