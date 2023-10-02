Узнать больше

Врач Романенко: жирная пища и алкоголь вредят здоровью печени

Короткая ссылка
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие факторы могут негативно сказаться на здоровье печени.
Врач Романенко: жирная пища и алкоголь вредят здоровью печени
  • Gettyimages.ru
  • © nortonrsx

«Наличие большого количества жирной, жареной пищи, неправильное питание в целом повышают нагрузку и могут приводить к заболеваниям печени, избыточному весу, проблемам с органами желудочно-кишечного тракта», — поделилась она в разговоре с «Москвой 24».

Также к негативным последствиям для печени может привести бесконтрольный приём каких-либо препаратов, отметила Романенко. По её словам, к таким лекарствам относятся анальгетики и антибиотики.

Ещё один фактор — привычка употреблять спиртное. Она может приводить к воспалению печени, алкогольному гепатиту, заключила Романенко.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что COVID-19 остаётся пандемийной, а не сезонной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить