Специалист Бернс посоветовала поощрять активность пожилых людей для профилактики депрессии

Заведующая кафедрой терапии, руководитель отдела изучения патогенетических аспектов старения Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Светлана Бернс рассказала, как помочь пожилым родственникам избежать депрессии.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что важным аспектом здорового старения является социальное взаимодействие.

Как отметила Бернс, регулярное общение, особенно с семьёй и друзьями, помогает снизить риск депрессии, улучшает качество жизни.

По словам эксперта, нужно поощрять активность пожилых людей и их стремление к общению. Это может быть участие в клубах по интересам, хобби, а также встречи с друзьями.

Со своей стороны, психолог Надежда Нарутович в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что на депрессию прежде всего указывает нежелание заботиться о себе.

«У пожилых людей может быть неопрятный вид: они перестают за собой следить из-за сложного эмоционального состояния. Они не убираются в квартире и даже в своей комнате. Перестают готовить себе еду», — перечислила эксперт.

Как считает Нарутович, помощь может оказать квалифицированный специалист.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва предупредила, что длительный стресс может стать причиной сердечного приступа (инфаркта миокарда).