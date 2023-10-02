Узнать больше

Специалист Бернс посоветовала поощрять активность пожилых людей для профилактики депрессии

Короткая ссылка
Заведующая кафедрой терапии, руководитель отдела изучения патогенетических аспектов старения Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Светлана Бернс рассказала, как помочь пожилым родственникам избежать депрессии.
Специалист Бернс посоветовала поощрять активность пожилых людей для профилактики депрессии
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что важным аспектом здорового старения является социальное взаимодействие.

Как отметила Бернс, регулярное общение, особенно с семьёй и друзьями, помогает снизить риск депрессии, улучшает качество жизни.

По словам эксперта, нужно поощрять активность пожилых людей и их стремление к общению. Это может быть участие в клубах по интересам, хобби, а также встречи с друзьями.

Со своей стороны, психолог Надежда Нарутович в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что на депрессию прежде всего указывает нежелание заботиться о себе.

«У пожилых людей может быть неопрятный вид: они перестают за собой следить из-за сложного эмоционального состояния. Они не убираются в квартире и даже в своей комнате. Перестают готовить себе еду», — перечислила эксперт.

Как считает Нарутович, помощь может оказать квалифицированный специалист.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва предупредила, что длительный стресс может стать причиной сердечного приступа (инфаркта миокарда).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить