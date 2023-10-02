Специалист Бернс посоветовала поощрять активность пожилых людей для профилактики депрессии
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что важным аспектом здорового старения является социальное взаимодействие.
Как отметила Бернс, регулярное общение, особенно с семьёй и друзьями, помогает снизить риск депрессии, улучшает качество жизни.
По словам эксперта, нужно поощрять активность пожилых людей и их стремление к общению. Это может быть участие в клубах по интересам, хобби, а также встречи с друзьями.
Со своей стороны, психолог Надежда Нарутович в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что на депрессию прежде всего указывает нежелание заботиться о себе.
«У пожилых людей может быть неопрятный вид: они перестают за собой следить из-за сложного эмоционального состояния. Они не убираются в квартире и даже в своей комнате. Перестают готовить себе еду», — перечислила эксперт.
Как считает Нарутович, помощь может оказать квалифицированный специалист.
Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва предупредила, что длительный стресс может стать причиной сердечного приступа (инфаркта миокарда).