В Москве начались отборочные этапы на городскую олимпиаду среди школьников

В Москве начались отборочные этапы на городскую олимпиаду среди учащихся 5 — 11 классов. Сезон стартует с туров по филологии и истории искусств.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Особенностью московской олимпиады остаётся участие в составлении заданий ведущих учёных, преподавателей вузов и специалистов в соответствующих областях, которыми славится столица», — заявил научный руководитель центра педагогического мастерства (ЦПМ) Иван Ященко.

Также стало известно, что в Ставрополе около 2000 детей пройдут олимпиады по химии, экономике и праву, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Химия, как и физика на прошлой неделе, пройдёт онлайн на платформе образовательного центра «Сириус», а всего подобным образом организованы олимпиады по шести естественнонаучным и математическим дисциплинам», — отметил глава города Иван Ульянченко.

Ранее сообщалось, что профессор МГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский стал почётным гостем урока в рамках цикла «Разговоры о важном», который был посвящён празднованию Дня учителя.