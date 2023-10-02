Телеведущий Вяземский рассказал школьникам о профессии педагога на уроке «Разговоры о важном»
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Об этом сообщает газета «Взгляд».
Вяземский рассказал детям о том, что такое успех, о важности профессии педагога в современном обществе, а также ответил на вопросы учащихся.
Также стало известно, что в настоящее время в Хабаровском крае действует 258 первичных отделений общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», передаёт newizv.ru.
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