Узнать больше

Телеведущий Вяземский рассказал школьникам о профессии педагога на уроке «Разговоры о важном»

Короткая ссылка
Профессор МГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский стал почётным гостем урока в рамках цикла «Разговоры о важном», который был посвящён празднованию Дня учителя.
Телеведущий Вяземский рассказал школьникам о профессии педагога на уроке «Разговоры о важном»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Вяземский рассказал детям о том, что такое успех, о важности профессии педагога в современном обществе, а также ответил на вопросы учащихся.

Также стало известно, что в настоящее время в Хабаровском крае действует 258 первичных отделений общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», передаёт newizv.ru.

«Поддержка инициатив — это наш приоритет. Молодые люди энергичны, но их желание двигаться вперёд может пропасть от отсутствия дружелюбия и поддержки со стороны госаппарата и окружающих. То есть важно быть дружелюбнее», — сказал губернатор Михаил Дегтярёв.

Ранее педагог Людмила Умеренкова из села Голубовка Приморского края рассказала о победе в конкурсе экологических отрядов «Общий сбор» в рамках всероссийской акции «Вода России». Она стала лауреатом в номинации «Экопедагог».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить