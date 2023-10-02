Телеведущий Вяземский рассказал школьникам о профессии педагога на уроке «Разговоры о важном»

Профессор МГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский стал почётным гостем урока в рамках цикла «Разговоры о важном», который был посвящён празднованию Дня учителя.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Вяземский рассказал детям о том, что такое успех, о важности профессии педагога в современном обществе, а также ответил на вопросы учащихся.

Также стало известно, что в настоящее время в Хабаровском крае действует 258 первичных отделений общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», передаёт newizv.ru.

«Поддержка инициатив — это наш приоритет. Молодые люди энергичны, но их желание двигаться вперёд может пропасть от отсутствия дружелюбия и поддержки со стороны госаппарата и окружающих. То есть важно быть дружелюбнее», — сказал губернатор Михаил Дегтярёв.

Ранее педагог Людмила Умеренкова из села Голубовка Приморского края рассказала о победе в конкурсе экологических отрядов «Общий сбор» в рамках всероссийской акции «Вода России». Она стала лауреатом в номинации «Экопедагог».