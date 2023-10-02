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Врач Кондрахин: длительный кашель может указывать на болезни сердца или ЖКТ

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Терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин назвал нетипичные причины длительного кашля.
Врач Кондрахин: длительный кашель может указывать на болезни сердца или ЖКТ
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  • © Science Photo Library

Кашель может свидетельствовать о развитии многих заболеваний, в частности лёгких и дыхательных путей, сообщил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, причиной могут быть инфекция, аллергия или онкологическое заболевание, отметил Кондрахин.

Также, по его словам, длительный кашель может быть причиной болезней сердца. Так, при хронической сердечной недостаточности возникает лёгочная гипертензия.

Помимо этого, длительный кашель может сигнализировать о развитии заболеваний желудочно-кишечного тракта, например гастроэзофагеального рефлюкса, сказал терапевт.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что COVID-19 остаётся пандемийной, а не сезонной инфекцией.

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