Кардиолог Хорошев посоветовал гипертоникам ограничить потребление красного мяса

Сердечно-сосудистый хирург и врач-кардиолог Владимир Хорошев назвал способы самостоятельно снизить высокое артериальное давление без лекарств.

«Аневризма аорты, инсульт, инфаркт — это всё последствия повышенного артериального давления. Если мы хотим избежать тяжёлых осложнений, необходимо выработать в себе новые привычки как в питании, так и в образе жизни», — отметил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Люди с высоким артериальным давлением должны ограничить себя в употреблении красного мяса: говядины, свинины и баранины. Напротив, в рацион нужно включить овощи: баклажаны, тыкву и кабачки, сказал Хорошев.

По его словам, для понижения артериального давления нужно делать упражнения. Одно из них — лёгкие круговые поглаживания подушечки большого пальца руки, а также движение стопами от себя — на себя сидя, лёжа или стоя.

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